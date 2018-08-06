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Genç oyuncu kurbanı

Genç oyuncu kaza kurbanı
Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 22 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez, önceki gece motorsikleti ile gezerken Şişli Postanesi'nin önünde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı. Acı haberi ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan, elim bir sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı. Modellik de yapan Tükenmez, 'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde rol almıştı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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