Aradığı aşkı buldu

Afrika ülkesi Senegal'de yaşayan Abdoulaye Mballo (26), 2013'te okumak için Kayseri'ye geldi. Erciyes Üniversitesi'nden mezun olan Mballo, Kayserispor'a gelen yabancı futbolcuların danışmanı olarak işe girdi.
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı, yolda bulduğu kimliği, sahibini bulması için Mballo'ya verdi. Sosyal medya üzerinden arama yapan Mballo, kimliğin sahibi olan Ayşegül Kalkan ile iletişime geçti. Kalkan'a, arkadaşının kimliğini bulduğunu ve alması gerektiğini söyledi. İkili bir kafede bir araya geldi. Genç kadına kaybetiği kimliğini veren genç, aynı zamanda kalbini de verdi. Kayserili Ayşegül ve Senegalli Abdoulaye Mballo, arkadaşlıklarını devam ettirdi. Birbirlerine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi.
KAYSERİ'YE SENEGALLİ DAMAT
Türk usulü kız isteme töreni ile nişanlanan çift, yakın zamanda evleneceklerini söyledi.Aradığı aşkı 5 bin 500 kilometre uzaklıkta bulan Senegalli genç ve nişanlısı Ayşegül, "Çok mutluyuz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı, yolda bulduğu kimliği, sahibini bulması için Mballo'ya verdi. Sosyal medya üzerinden arama yapan Mballo, kimliğin sahibi olan Ayşegül Kalkan ile iletişime geçti. Kalkan'a, arkadaşının kimliğini bulduğunu ve alması gerektiğini söyledi. İkili bir kafede bir araya geldi. Genç kadına kaybetiği kimliğini veren genç, aynı zamanda kalbini de verdi. Kayserili Ayşegül ve Senegalli Abdoulaye Mballo, arkadaşlıklarını devam ettirdi. Birbirlerine aşık olan çift, evlenmeye karar verdi.
KAYSERİ'YE SENEGALLİ DAMAT
Türk usulü kız isteme töreni ile nişanlanan çift, yakın zamanda evleneceklerini söyledi.Aradığı aşkı 5 bin 500 kilometre uzaklıkta bulan Senegalli genç ve nişanlısı Ayşegül, "Çok mutluyuz" dedi.
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