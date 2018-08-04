İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için kalp, büyük önem taşıyor. Genetik yapı, yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi faktörler, kalp sağlığı üzerinde önemli etkiler barındırıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastalıklarından Korunma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Chiadi Ndumele, sağlıklı bir kalbe sahip olmak için ilk önce fazla kilolardan kaçınmak gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Fazla kilo kalpten çalıyor
Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu, kiloları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Obezite, kalp krizi geçirme riskini artırıyor. Dr. Chiadi Ndumele, “Egzersiz yapın, balık yiyin” diyor
Etiketler: Johns Hopkins Üniversitesi , sağlık merkezi , Chiadi Ndumele , Türkiye
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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