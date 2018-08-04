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Fazla kilo kalpten çalıyor

Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu, kiloları kontrol altında tutmaktan geçiyor. Obezite, kalp krizi geçirme riskini artırıyor. Dr. , “Egzersiz yapın, balık yiyin” diyor

Fazla kilo kalpten çalıyor
İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için kalp, büyük önem taşıyor. Genetik yapı, yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, yanlış beslenme gibi faktörler, kalp sağlığı üzerinde önemli etkiler barındırıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Hastalıklarından Korunma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Chiadi Ndumele, sağlıklı bir kalbe sahip olmak için ilk önce fazla kilolardan kaçınmak gerektiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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