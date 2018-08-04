Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveller, Karadeniz'in yaylalarını övdü... Eşsiz bir konumda ve harika doğasıyla mutlaka görülmesi gerektiğini yazan dergi, Ayder ve Pokut'u öne çıkardı. Pokut için "Maviyle yeşil buluşuyor, eşsiz manzaralarıyla büyülüyor, doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Pokut'un dıyında Ayder ve Sal yaylaları da çok özel. 2 bin 100 rakımında olmaları havasının de özel olmasının bir başka nedeni. Her iki yaylada 250 yılı aşkın 120'nin üzerinde yöresel ahşap ev bulunuyor. Geniş çam ormanlarıyla çevrili yaylalara doğa ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra son yıllarda yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor" denildi. Tayland Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit, Tayland'daki turizm acentelerinin programlarına Trabzon ve Doğu Karadeniz'in de konulması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda ortak çalışma yapılabilir. İki ülke arasındaki 30 günlük vize muafiyetinin büyük avantaj olduğunu da belirtmeliyiz" dedi.
Eşsiz güzellik
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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