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Can simidi!

, cami bahçesindeki nın gövdesinden ayrılıp devrileceğini anladı. Yoldan geçen vatandaşları uyardı. Büyük bir facianın önüne geçmeyi başardı

Can simidi!
Sokaklarda simit satan Nazmi Akbaş, büyük bir faciayı önledi. Olay Antalya'daki Muratpaşa Camii'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Nazmi Akbaş, cami bahçesinde bulunan kavak ağacının gövdesinden ayrılıp devrileceğini fark etti. Can kurtarmak için harekete geçti. Yoldan geçen vatandaşları ikaz etti. Ağaç ise araç ve tramvay yoluna devrildi. Simitçi Akbaş, olası bir faicanın önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacı kesti. Ardından ağacın olay yerinden kaldırıldığı bildirildi. Nazmi Akbaş ise bölgede "Kahraman" ilan edildi.


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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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