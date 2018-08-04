Sokaklarda simit satan Nazmi Akbaş, büyük bir faciayı önledi. Olay Antalya'daki Muratpaşa Camii'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Simitçi Nazmi Akbaş, cami bahçesinde bulunan kavak ağacının gövdesinden ayrılıp devrileceğini fark etti. Can kurtarmak için harekete geçti. Yoldan geçen vatandaşları ikaz etti. Ağaç ise araç ve tramvay yoluna devrildi. Simitçi Akbaş, olası bir faicanın önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacı kesti. Ardından ağacın olay yerinden kaldırıldığı bildirildi. Nazmi Akbaş ise bölgede "Kahraman" ilan edildi.
Can simidi!
Simitçi Nazmi Akbaş, cami bahçesindeki kavak ağacının gövdesinden ayrılıp devrileceğini anladı. Yoldan geçen vatandaşları uyardı. Büyük bir facianın önüne geçmeyi başardı
Etiketler: kavak ağacı , Nazmi Akbaş , Simitçi
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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