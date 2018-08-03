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omurgayı bozuyor

Giyim tarzı, sağlığı etkiliyor. lar ve sıkı sütyenler omurgada hasara yol açabiliyor

Topuklu ayakkabı omurgayı bozuyor
PROF. Dr. Çağatay Öztürk, bel ve omurga sağlığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Öztürk, omurgaya yük binmesine neden olacak kıyafet ve aksesuarlardan uzak durmanın omurgayı koruduğunu söylüyor ve uyarıyor: "Yüksek giyildiği takdirde vücudun kuvvet merkezinde öne doğru kayma oluşabiliyor. Bu da kalça ve omurganın hizasını bozabiliyor. Sıkı sütyenler, korseler, ağır kolyeler ve ağır cüzdanlar da bel ağrıısna yol açıyor ve omurga sağlığını bozabiliyor."

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