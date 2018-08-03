PROF. Dr. Çağatay Öztürk, bel ve omurga sağlığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Öztürk, omurgaya yük binmesine neden olacak kıyafet ve aksesuarlardan uzak durmanın omurgayı koruduğunu söylüyor ve uyarıyor: "Yüksek topuklu ayakkabı giyildiği takdirde vücudun kuvvet merkezinde öne doğru kayma oluşabiliyor. Bu da kalça ve omurganın hizasını bozabiliyor. Sıkı sütyenler, korseler, ağır kolyeler ve ağır cüzdanlar da bel ağrıısna yol açıyor ve omurga sağlığını bozabiliyor."
Topuklu ayakkabı omurgayı bozuyor
Giyim tarzı, sağlığı etkiliyor. Topuklu ayakkabılar ve sıkı sütyenler omurgada hasara yol açabiliyor
Etiketler: topuklu ayakkabı
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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