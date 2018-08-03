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askere yürek ısıtan ikram!

’ın Şuhut ilçesinde helikopterle yapan askeri personele köy halkı kucak açtı. Köylüler askerlere evden getirdikleri yiyecek ve içecek ikram etti

Köylülerden askere yürek ısıtan ikram!

'ın Şuhut ilçesi Alanyurt Köyü sınırlarında askeri bir helikopter teknik bir aksaklık nedeniyle yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını görmek amacıyla bölgeye gitti.

'nın haberine göre, askeri helikopteri gören köy halkı, misafirperverlik örneği göstererek görenleri duygulandıracak bir davranışa imza attı. Askerlerin durumunun iyi olduğunu gören vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen bir sofra kurdu. Getirilen yiyecekleri yiyen vatandaşlarla birlikte yer sofrasında yiyen askeri personellerin görüntüsü yürekleri ısıttı.

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  • 03 Ağustos 2018, Cuma 20:54
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