Yol Durumu
  1. Taksim’de dehşete düşüren anlar!

Son dakika: 'den 'un ve 'nun ilçeleri için acil taşkın uyarısı

, 'un ve 'nun ilçeleri için ani taşkın uyarısında bulunarak vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden iki ilçe için kritik uyarı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'un ve 'nun ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve 'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Etiketler: , , , , , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 10:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar