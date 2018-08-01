Ülkemizde çok sayıda görülen ve giderek artan karaciğer yağlanması, karaciğerde yapısal ve fonksiyonel bozukluklara yol açıyor. Sonunda ise siroz ve karaciğer kanseri gibi çok ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Bu sebepten karaciğer yağlanmasında erken teşhis oldukça önemlidir. Karaciğer yağlanmasına yakalanmamak için öncelikle şu düşünceyi benimseyebilmeliyiz; '' Bedenimi yormamalıyım, ona zarar verecek şeylerden uzak durup yararlı olanlara yönelmeliyim...'' İşte ancak bu anlayışı benimseyerek karaciğer yağlanmasından korunmak için en ciddi adımı atmış oluruz. Sonrası da uygulama kısmında... Karaciğer yağlanması nedir ve nasıl tedavi edilir? Karaciğer yağlanmasına karşı ne tedbirler alınmalıdır bilmiyor ve merak ediyorsanız işte cevaplar...