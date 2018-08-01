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İkiz mucize!

İkiz mucize!
İngiltere'de yaşanan doğum, tıp dünyasını heyecanlandırdı. Buna göre 31 yaşındaki Jennifer Ashwood'un iki rahmi vardı. Doktora giden çift, iki rahminde ikizlerinin olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, geçtiğimiz günlerde biri kız diğeri erkek olan ikizlerini kucağına aldı. 500 milyonda bir görülen bu vaka, literatüre girmeyi başardı. Hamileliğinin 20'inci haftasına kadar çift rahimli olduğunu bilmeyen Ashwood, "Oğlum Piran 2 kilo 550 gram, kızım Poppy 2 kilo 350 dünyaya geldi. İkisi de çok sağlıklı" açıklamasını yaptı. İtfaiye memuru baba Andrew, çocuklarının özel olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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