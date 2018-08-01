Fazla et tüketme Alzheimer’ı davet etme

Demir, bakır, çinko gibi mineraller, vücudumuzun sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz ögeleri oluşturuyor. Ancak aşırıya kaçıldığında, vücuda zarar veriyor. Beyin ve kalp sağlığını bozuyor. Diyetisyen Emre Uzun, minerallerin zararları hakkında şu bilgileri veriyor:



DEMİR: Sakatat, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru domates, patlıcan yüksek oranda demir içeriyor. Günlük 9 mg'dan aşırısı, vücuda zarar veriyor. Kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarına neden oluyor.



BAKIR: Sakatatlar, etler, balık, susam, fıstık, kuru baklagiller, kakao, yumurta ve yeşil sebzelerde bulunuyor. 900 mg'ı geçtiğinde beyin ve hafıza üzerine toksik etkilere yol açabiliyor. Alzheimer'a davetiye çıkartıyor.



ÇİNKO: Sakatatlar, etler, balık, buğday ruşeymi, kabak çekirdeği, badem, ceviz içi ve peynirde bulunuyor. Günlük 3 mg'ı geçtiğinde beyinde plak oluşumuna zemin hazırlıyor.



HAFIZA DOSTU SALATA



Malzemeler: Ispanak, roka, domates, biber, chia çekirdeği, avokado, zeytinyağı, sarımsak, limon.



Yapılışı: Bütün malzemeleri bir kâsede karıştırın. Yağ, tuz ve limon ilave edin.