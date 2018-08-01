50 liralık ölüm

İstanbul Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinin lunaparkında önceki akşam korkunç bir kaza yaşandı. Lunapark çalışanı Yusuf Hüseyinoğlu'na (19), 'Roket' adı verilen oyuncağın yanından geçmeye kalktı. Bu sırada oyuncağın çarpması sonucu ağır yaraladı. Yere yığılan genç için ambulans çağrıldı. Ancak Yusuf Hüseyinoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyinoğlu'nun cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı. Muşlu olduğu öğrenilen Hüseyinoğlu'nun dramı ise yürek yaktı. Talihsiz gencin, okul harçlığını çıkartmak için 1 aydır lunaparkta günlük 50 liraya çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan, kazada ölen gencin sosyal medya hesabında yazdığı durum yazısı dikkatlerden kaçmadı: "Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur."
Yusuf Hüseyinoğlu
Yusuf Hüseyinoğlu
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