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Son dakika: yüklü duvara çarptı, trafiğe kapatıldı

'da yüklü bir duvara çarptı. Önlem olarak trafiğe kapatıldı.

LPG yüklü tanker faciası: Sahil yolu trafiğe kapatıldı

'un Espiye ilçesi 'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yüklü duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi.

YOL ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Giresun ve Espiye belediyelerine ait itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 16:37
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