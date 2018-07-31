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Son dakika: 'ta polislere silahlı saldırı

'ta devriye görevi yapan sivil polis araçlarının "dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıslar polislere ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurtta polislere silahlı saldırı

'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 31 Temmuz 2018, Salı 14:33
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