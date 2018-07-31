Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son dakika: Esenyurt'ta polislere silahlı saldırı
Esenyurt'ta devriye görevi yapan sivil polis araçlarının "dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıslar polislere ateş açarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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