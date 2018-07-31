Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye girdi. Yerel yerleştirme ile de 798 bin 926 aday, adrese dayalı kayıt sistemiyle okullara kabul edildi. Yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları kriterleri dikkate alınarak yapıldı. Bu iki adres kriteri yüzden binlerce çocuk açıkta kaldı. Aileler büyük şok yaşadı. Ama bu öğrencilere, 4 kez daha tercih hakkı tanındı.
LGS’de adres şoku!
Adıyaman’da geçirdikleri trafik kazasında annesini kaybeden Seren Esmer, hastanede eğitimine devam etti. 407 puan alarak birinci tercihi olan Adıyaman Fen Lisesi’ne yerleşti.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , LGS
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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