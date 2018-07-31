LGS’de adres şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye girdi. Yerel yerleştirme ile de 798 bin 926 aday, adrese dayalı kayıt sistemiyle okullara kabul edildi. Yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları kriterleri dikkate alınarak yapıldı. Bu iki adres kriteri yüzden binlerce çocuk açıkta kaldı. Aileler büyük şok yaşadı. Ama bu öğrencilere, 4 kez daha tercih hakkı tanındı.