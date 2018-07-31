İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart'la ilgili çok önemli açıklama geldi.
Başkan açıkladı! İstanbulkart'larda flaş değişiklik
İBB Başkanı Mevlüt Uysal İstanbulkart'lara yönelik flaş bir açıklama yaptı. İşte İstanbulkart'larda yapılan o değişiklik.
- Skandal! Ambulansı böyle engellediler
- Asırlardır çözülemeyen mumyaların gizemi!
- Esenyurt'ta polislere silahlı saldırı
- 2018 ÖSYM taban ve tavan puanları! Hangi okul kaç puanla öğrenci alıyor?
- Son dakika... Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.