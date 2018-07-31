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Başkan açıkladı! İstanbulkart'larda flaş değişiklik

İBB Başkanı Mevlüt Uysal İstanbulkart'lara yönelik flaş bir açıklama yaptı. İşte İstanbulkart'larda yapılan o değişiklik.

İstanbulkartlarda flaş değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbulkart'la ilgili çok önemli açıklama geldi.

  • 31 Temmuz 2018, Salı 22:40
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