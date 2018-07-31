Aşka nane ferahlığı

Nane, aşk kokuyor. Vitamin deposu bu sebze, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine de etki ediyor. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Mide ağrısını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Zayıflatır.
Cildi güzelleştirir.
Mide ağrısını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Zayıflatır.
Cildi güzelleştirir.
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