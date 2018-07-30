Ufuk’ta insanlık

İzmir'den gelen haber, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Yüzümüzü güldüren olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kemalpaşa İlçesi'nde meydana geldi.
'BEN GÖREVİMİ YAPTIM'
Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik'in (23) hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira gönderildi. Keklik, yanlışlıkla yapılan havaleyi, telefonla aranınca öğrendi. Keklik'i arayan gözü yaşlı bir kadın, "Engelli olan oğlum, ameliyat parasını yanlışlıkla sizin hesabınıza göndermiş" dedi. Önce kadının söylediklerine inanmayan Keklik, bankaya giderek hesabını kontrol ettiğinde hesabına 21 bin 266 lira yatırıldığını öğrendi. Tekrar kadını arayan ve onunla konuşan Keklik, kadına parayı geri iade etti. Gözü yaşlı kadının yaşanan olay sonrası kendisine teşekkür ettiğini belirten Ufuk Keklik, "Ben bana ait olmayan parayı geri verdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik'e onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.
'BEN GÖREVİMİ YAPTIM'
Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik'in (23) hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira gönderildi. Keklik, yanlışlıkla yapılan havaleyi, telefonla aranınca öğrendi. Keklik'i arayan gözü yaşlı bir kadın, "Engelli olan oğlum, ameliyat parasını yanlışlıkla sizin hesabınıza göndermiş" dedi. Önce kadının söylediklerine inanmayan Keklik, bankaya giderek hesabını kontrol ettiğinde hesabına 21 bin 266 lira yatırıldığını öğrendi. Tekrar kadını arayan ve onunla konuşan Keklik, kadına parayı geri iade etti. Gözü yaşlı kadının yaşanan olay sonrası kendisine teşekkür ettiğini belirten Ufuk Keklik, "Ben bana ait olmayan parayı geri verdim. İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik'e onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.
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