Safran dopingi

Şifayı doğada arayanlar, dertlerine de derman buluyor. Güzel kokulu safran bitkisinin tepeciklerinden elde edilen değerli baharatın sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Acı tadıyla iştah açan safran, uyarıcı etkisi ile cinsel isteği de artırıyor. Kokusuyla ise afrodizyak etki yaratıyor.
Safranın sağlığınıza olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sinirleri uyarıcı etkisi ile vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Kokusuyla rahatlatır.
Ateşi düşürür ve öksürüğü keser.
Astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.
Adet sancılarını azaltır.
Diş etlerini korur.
Safranın sağlığınıza olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sinirleri uyarıcı etkisi ile vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Kokusuyla rahatlatır.
Ateşi düşürür ve öksürüğü keser.
Astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.
Adet sancılarını azaltır.
Diş etlerini korur.
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