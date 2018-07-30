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dopingi

Safran dopingi
Şifayı doğada arayanlar, dertlerine de derman buluyor. Güzel kokulu safran bitkisinin tepeciklerinden elde edilen değerli baharatın sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Acı tadıyla iştah açan safran, uyarıcı etkisi ile cinsel isteği de artırıyor. ise afrodizyak etki yaratıyor.

ın sağlığınıza olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Sinirleri uyarıcı etkisi ile vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Kokusuyla rahatlatır.
Ateşi düşürür ve öksürüğü keser.
Astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.
Adet sancılarını azaltır.
Diş etlerini korur.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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