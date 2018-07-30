'dopamin' adını verdiğimiz maddenin eksikliği ile ortaya çıkan, kronik nörolojik hastalık,olarak adlandırılıyor. Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama gibi şikayetler, bu hastalığın en önemli belirtilerini oluşturuyor.Parkinson hastalığı riskinin yaşla birlikte arttığına değiniyor. 60'lı yaşlarda, 50'lili yaşlara oranla on kat daha sık görülüyor, 70'te de kendi içinde daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor...