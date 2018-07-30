Beyinde 'dopamin' adını verdiğimiz maddenin eksikliği ile ortaya çıkan, kronik nörolojik hastalık, Parkinson olarak adlandırılıyor. Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama gibi şikayetler, bu hastalığın en önemli belirtilerini oluşturuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Hale Tüzün, Parkinson hastalığı riskinin yaşla birlikte arttığına değiniyor. 60'lı yaşlarda, 50'lili yaşlara oranla on kat daha sık görülüyor, 70'te de kendi içinde daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
Parkinson uykusuzlukla geliyor
El ve ayaktaki titreme olarak bilinen Parkinson, hayatı olumsuz etkiliyor. Kabızlık ve uyku bozukluğu ile belirti veriyor. Erken tedavi ise yüz güldürüyor
Beyinde 'dopamin' adını verdiğimiz maddenin eksikliği ile ortaya çıkan, kronik nörolojik hastalık, Parkinson olarak adlandırılıyor. Ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama gibi şikayetler, bu hastalığın en önemli belirtilerini oluşturuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Dr. Hale Tüzün, Parkinson hastalığı riskinin yaşla birlikte arttığına değiniyor. 60'lı yaşlarda, 50'lili yaşlara oranla on kat daha sık görülüyor, 70'te de kendi içinde daha sık ortaya çıktığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
Etiketler: Parkinson
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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