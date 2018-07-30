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Kolesterole zeytin

Kolesterole zeytin
Kahvaltı sofralarını renklendiren yeşil ve siyah zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü düşüren, tansiyonu dengeleyen zeytin, antioksidan içeriği ile hücreleri koruyor. Kansızlığı gideriyor. Kanseri ve Alzheimer'ı önlüyor. Doğurganlığı destekliyor. Kalbi koruyor.
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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