Kahvaltı sofralarını renklendiren yeşil ve siyah zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. Kolesterolü düşüren, tansiyonu dengeleyen zeytin, antioksidan içeriği ile hücreleri koruyor. Kansızlığı gideriyor. Kanseri ve Alzheimer'ı önlüyor. Doğurganlığı destekliyor. Kalbi koruyor.
Kolesterole zeytin
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.