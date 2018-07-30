E Okul VBS giriş ekranı, öğrencilerin eğitim öğretim dönemi dışında da ziyaret ettiği sistem oluyo. TC Kimlik ve okul numaraları ile giriş yapacakları E Okul giriş ekranı aracılığıyla sınav ve yerleştirme gibi konularda detayları öğrenebilecek olan öğrenciler, bu günlerde sisteme girişlerini sürdürüyor. Peki, E Okul VBS giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, merak edilen sistem ve giriş ekranı hakkında bazı bilgiler

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

E-OKUL VBS'YE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞTİRME SONUÇLARI DA E-OKUL ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

Liselere yerleştirme sonuçları için beklentileri devam eden öğrenci ve veliler, E-Okul üzerinden detayları öğrenebilecek. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de aynı şekilde bu sayfa üzerinden yayımlanacak.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.

MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



E-OKUL'U İOS TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL'DA E-DEVLET YENİLİĞİ

​Öğretmenlerin kullandığı E-Okul öğretmen girişi ekranını E-Devlet ile bağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, MEBBİS üzerinden alacağı işlemleri E-Devlet sisteminden yönlendirecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul' dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."