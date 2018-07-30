Dünyası karardı

Hatay'da Kübra İkiz (3) doğduktan sonra katarakt teşhisi konuldu. Kübra'ya henüz 16 aylıkken Doktor O.O. tarafından merceksiz katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Daha sonra yine O.O. tarafından minik Saadet'e 3 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi.
Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak talihsiz kızın gözü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile, doktordan şikayetçi oldu.
Kendisi de kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, "Büyük acılar yaşıyoruz" dedi.
Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak talihsiz kızın gözü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile, doktordan şikayetçi oldu.
Kendisi de kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, "Büyük acılar yaşıyoruz" dedi.
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