Yol Durumu
  1. Yılın en iyi transferi
  2. Devlet baba

Dünyası karardı

3 yaşındaki Kübra, göz merceği operasyonu geçirdi. sonrası oluşan enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybetti

Dünyası karardı
Hatay'da Kübra İkiz (3) doğduktan sonra katarakt teşhisi konuldu. Kübra'ya henüz 16 aylıkken Doktor O.O. tarafından merceksiz katarakt ı gerçekleştirildi. Daha sonra yine O.O. tarafından minik Saadet'e 3 yaşındayken göz merceği takmak için tekrar bir operasyon gerçekleştirildi.



Ameliyat sonrası taburcu olduktan 1 gün sonra Kübra'nın gözünde enfeksiyon gelişince ailesi tekrar hastaneye gitti. Ancak talihsiz kızın gözü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile, doktordan şikayetçi oldu.



Kendisi de kanser hastalığıyla mücadele eden anne Sunay İkiz, "Büyük acılar yaşıyoruz" dedi.

Etiketler: ,
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar