İranlı Emir Nehzati, Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'nde okumak için Türkiye'ye geldi. Türkçe'yi akıcı konuşan Nehzati, okulunu bitirdi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Fizik Tedavi Uzmanlığı ihtisasına başladı. Hastalara şifa dağıtan Nehzati, dizi yapımcılarının da dikkatini çekti. 'Ankara Yazı Veda Mektubu' adlı sinema filminde rol alan Dr. Nehzati, 'Karagül", "Aşk ve Mavi 'dizilerinde aldığı rollerle de kendini sevdirdi.
Doktorların yıldızı
Etiketler: Samsun , Çukurova Üniversitesi , Fizik tedavi , Tıp Fakültesi , Türkiye
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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