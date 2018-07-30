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Doktorların yıldızı

Doktorların yıldızı
İranlı Emir Nehzati, Ondokuz Mayıs 'nde okumak için 'ye geldi. Türkçe'yi akıcı konuşan Nehzati, okulunu bitirdi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlığı ihtisasına başladı. Hastalara şifa dağıtan Nehzati, dizi yapımcılarının da dikkatini çekti. 'Ankara Yazı Veda Mektubu' adlı sinema filminde rol alan Dr. Nehzati, 'Karagül", "Aşk ve Mavi 'dizilerinde aldığı rollerle de kendini sevdirdi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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