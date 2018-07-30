Balıklama atladı

Karaman'da yaşayan Nuri Kelleli (37), sosyal medya hesabından alabalıkların yasal şartlarda nasıl avlanılması gerektiği konusunda bir görüntü paylaştı. Antalya'da yaşayan Erkan Mutluer (37) ise görüntünün altına hakaret içerikli bir yorum yazdı.
Olayın ardından Kelleli, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, arabulucuk yaptı. Kelleli, Mutluer'in 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini açıkladı. Isparta'daki bir akarsuya balıkları bırakan Mutluer, bu durumu videoya da çekerek kanıtladı. Böylelikle dava açılmadan ikili uzlaştı.
Olayın ardından Kelleli, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, arabulucuk yaptı. Kelleli, Mutluer'in 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini açıkladı. Isparta'daki bir akarsuya balıkları bırakan Mutluer, bu durumu videoya da çekerek kanıtladı. Böylelikle dava açılmadan ikili uzlaştı.
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