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Balıklama atladı

, kendisine hakaret eden Mutluer’den şikayetçi oldu. Şüphelinin 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakmasıyla sorun çözüme kavuştu

Balıklama atladı
'da yaşayan Nuri Kelleli (37), sosyal medya hesabından alabalıkların yasal şartlarda nasıl avlanılması gerektiği konusunda bir görüntü paylaştı. 'da yaşayan Erkan Mutluer (37) ise görüntünün altına hakaret içerikli bir yorum yazdı.



Olayın ardından Kelleli, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılığın görevlendirdiği Ermenek Adliyesi Uzlaştırma Bürosu uzmanları, arabulucuk yaptı. Kelleli, Mutluer'in 2 bin alabalık yavrusunu nehre bırakması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini açıkladı. 'daki bir akarsuya balıkları bırakan Mutluer, bu durumu videoya da çekerek kanıtladı. Böylelikle dava açılmadan ikili uzlaştı.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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