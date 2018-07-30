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kesiciler böbrekleri zedeler

Ağrı kesiciler böbrekleri zedeler
Vücutta adeta filtre görevi bulunan böbreklerin sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya, ülkemizde görülen böbrek yetmezliği hastalığına bilinçsiz ağrı kesici kullanımının neden olduğunu söylüyor. "Özellikle kesici kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunlar masum ilaçlar değil" bilgisini veriyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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