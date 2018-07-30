Vücutta adeta filtre görevi bulunan böbreklerin sağlıklı olması, tüm vücudu etkiliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya, ülkemizde görülen böbrek yetmezliği hastalığına bilinçsiz ağrı kesici kullanımının neden olduğunu söylüyor. "Özellikle ağrı kesici kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunlar masum ilaçlar değil" bilgisini veriyor.
Ağrı kesiciler böbrekleri zedeler
Etiketler: Ağrı
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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