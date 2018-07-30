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8 ayda hazırlanıyor

8 ayda hazırlanıyor
'da Osmanlı geleneksel kıyafetlerinden olan ve halen kına gecelerinde gelinler tarafından tercih edilen "Tefebaşı", hazırlanma süresi ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Kentte "ağır elbise" adıyla da anılan "Tefebaşı", usta eller tarafından nakışları tek tek işlenerek 8 ayda hazırlanıyor. 15 bin liraya kadar alıcı bulan 7 asırlık "Tefebaşı" gelinliği, kına gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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