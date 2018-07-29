Tatil rotaları

Tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı tercih eden turistler, vadi ve tepeleri at sırtında gezip, vadi içlerine kurulan çadırlarda yıldızlar altında konaklıyor. İlginç coğrafi şekilleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla konuklarına adeta masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya bölgesini tercih eden turistler, peribacaları arasında kurulan çadırlarda konaklayarak eşsiz bir deneyim yaşıyor.