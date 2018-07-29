Sessiz katil hipertansiyon

Atardamarların içindeki kan basıncı, tansiyon olarak adlandırılıyor. İdeal tansiyon değeri, kişiden kişiye değişiyor. Ortalama olarak büyük tansiyonun 120-130, küçük tansiyonun ise 70-90 arasında olması normal kabul ediliyor. Tansiyon değerlerinin 140/90 mmHg'nin üzerinde olması, 'Hipertansiyon' olarak tanımlanıyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinde görülen bu durum tedavi edilmediğinde kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği hatta körlüğe bile neden olabiliyor. Genelde ileri yaşlarda görülen bu hastalık, yanlış beslenmenin de etkisi ile artık gençlerde de ortaya çıkıyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, sessiz ilerleyen ve hayatı tehdit eden bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulunuyor
GEÇ FARK EDİLİYOR:
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; hipertansiyon dünyada her yıl 9 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hastaların yarısı rahatsızlıklarının farkında olmuyor. Hipertansiyon; kalp krizi, beyin kanaması, inme, böbrek yetmezliği, körlük gibi hastalıklara neden oluyor.
BURUN KANAMASINI ÖNEMSEYİN:
Fazla tuz tüketimi, yanlış beslenme ve hareketsizlik yüksek tansiyonun görülme yaşını 60'dan 40'lı yaşlara düşürüyor. Hatta ergenlik döneminde bile görülüyor. Özellikle burun kanamaları, hipertansiyonun ilk belirtisini oluşturuyor.
YÜRÜYÜN, HAREKET EDİN:
Hipertansiyonun tedavisi, ömür boyu sürüyor. İlaç tedavisinin yanında hastanın yaşam tarzını da değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yürüyüş ve yüzme damarları genişlettiğinden tansiyonu dengeliyor ve düşürüyor.
FAST-FOOD'TAN UZAK DURUN
Tansiyondan korunmak için tuz tüketimini de sınırlandırmak gerekiyor. Bu tuz miktarının 4 gramın üzerine çıkmaması öneriliyor. Tuz deposu olan fast-food ürünlerinin de tüketilmemesi öneriliyor.
ÇİLEK VE KAVUN TÜKETIN
Sağlıklı beslenme, tansiyon hastalığında olumlu etkiler gösteriyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:
Brokoli, ıspanak, kabak, patates, domates gibi sebzeleri tansiyonunuzu düşürür.
Çilek, kavun, şeftali ve turunçgiller yüksek tansiyonu dengeler.
Yoğurt, süt ve peynir tansiyonu dengeler.
Kaliteli protein kaynağı olarak somon ve mezgit tansiyonu düşürür.
Badem, fındık, ceviz tansiyona şifa olur.
GEÇ FARK EDİLİYOR:
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; hipertansiyon dünyada her yıl 9 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Hastaların yarısı rahatsızlıklarının farkında olmuyor. Hipertansiyon; kalp krizi, beyin kanaması, inme, böbrek yetmezliği, körlük gibi hastalıklara neden oluyor.
BURUN KANAMASINI ÖNEMSEYİN:
Fazla tuz tüketimi, yanlış beslenme ve hareketsizlik yüksek tansiyonun görülme yaşını 60'dan 40'lı yaşlara düşürüyor. Hatta ergenlik döneminde bile görülüyor. Özellikle burun kanamaları, hipertansiyonun ilk belirtisini oluşturuyor.
YÜRÜYÜN, HAREKET EDİN:
Hipertansiyonun tedavisi, ömür boyu sürüyor. İlaç tedavisinin yanında hastanın yaşam tarzını da değiştirmesi gerekiyor. Bu nedenle yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yürüyüş ve yüzme damarları genişlettiğinden tansiyonu dengeliyor ve düşürüyor.
FAST-FOOD'TAN UZAK DURUN
Tansiyondan korunmak için tuz tüketimini de sınırlandırmak gerekiyor. Bu tuz miktarının 4 gramın üzerine çıkmaması öneriliyor. Tuz deposu olan fast-food ürünlerinin de tüketilmemesi öneriliyor.
ÇİLEK VE KAVUN TÜKETIN
Sağlıklı beslenme, tansiyon hastalığında olumlu etkiler gösteriyor. Uzmanlar, şunları öneriyor:
Brokoli, ıspanak, kabak, patates, domates gibi sebzeleri tansiyonunuzu düşürür.
Çilek, kavun, şeftali ve turunçgiller yüksek tansiyonu dengeler.
Yoğurt, süt ve peynir tansiyonu dengeler.
Kaliteli protein kaynağı olarak somon ve mezgit tansiyonu düşürür.
Badem, fındık, ceviz tansiyona şifa olur.
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