Yol Durumu
  1. 'ELİ'nin körü!
  2. Çocuğa icra!

'ya Türk akını

’den ev alan ’in sayısı, yüzde 300 arttı. İçlerinden biri, 2+1 daireye 571 milyon saydı.

Londraya Türk akını
Türkler, 'yı kuşattı! Bu kentten ev alanların sayısı, son bir yılda yüzde 300 arttı. Son 5 yılda konut sahibi olanlar, 85 bine çıktı. Yoğunluk, özellikle Chelsea bölgesinde yaşandı.



1+1 dairelerin 400 bin sterlin'den (2 milyon 540 bin ) başladığı bu pahalı şehirde , tercihini 2+1 evlerden yana kullandı. Rekoru ise bir Azerbaycan Türk'ü kırdı. Çok özel dairesini, 140 milyon sterline (888 milyon 899 bin TL) aldı.

Bir başka Türk de The Knightsbridge Apartments'daki 2+1 ev için tam 90 milyon sterline (571 milyon 435 bin TL) saydı.

ÇOCUK OKUTUYOR!
Emlak Danışmanı Neşe Jenkins, bu ilginin nedenini anlattı: sonrası konut fiyatları düştü. Türkler genelde yatırım için 2+1 apartman dairesi alıyor. Çocuğunu okutmak için de konut alanlar var...
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar