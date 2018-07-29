Türkler, Londra'yı kuşattı! Bu kentten ev alanların sayısı, son bir yılda yüzde 300 arttı. Son 5 yılda konut sahibi olanlar, 85 bine çıktı. Yoğunluk, özellikle Chelsea bölgesinde yaşandı.
1+1 dairelerin 400 bin sterlin'den (2 milyon 540 bin TL) başladığı bu pahalı şehirde Türkler, tercihini 2+1 evlerden yana kullandı. Rekoru ise bir Azerbaycan Türk'ü kırdı. Çok özel dairesini, 140 milyon sterline (888 milyon 899 bin TL) aldı.
ÇOCUK OKUTUYOR!
Emlak Danışmanı Neşe Jenkins, bu ilginin nedenini anlattı: Brexit sonrası konut fiyatları düştü. Türkler genelde yatırım için 2+1 apartman dairesi alıyor. Çocuğunu okutmak için de konut alanlar var...
1+1 dairelerin 400 bin sterlin'den (2 milyon 540 bin TL) başladığı bu pahalı şehirde Türkler, tercihini 2+1 evlerden yana kullandı. Rekoru ise bir Azerbaycan Türk'ü kırdı. Çok özel dairesini, 140 milyon sterline (888 milyon 899 bin TL) aldı.
Bir başka Türk de The Knightsbridge Apartments'daki 2+1 ev için tam 90 milyon sterline (571 milyon 435 bin TL) saydı.
ÇOCUK OKUTUYOR!
Emlak Danışmanı Neşe Jenkins, bu ilginin nedenini anlattı: Brexit sonrası konut fiyatları düştü. Türkler genelde yatırım için 2+1 apartman dairesi alıyor. Çocuğunu okutmak için de konut alanlar var...
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