İnsanlık ölmemiş

Aydın'da market işleten Turgut Çetin, 4 gün önce işyerinin içindeki çöp bidonunun yanında torba buldu. İçinden 30 bin dolar çıktığını görünce şaşkına döndü. Soluğu polis karakolunda aldı.



Ekipler, işyerindeki ve çevredeki kameraları inceleyerek paranın sahibi olan kişinin eşkalini belirlendi, ancak paranın sahibine ulaşılamadı. Libya uyruklu Fatih Elbakuş isimli bir turist karakola gidip parasını kaybettiğini belirtti. Bunun üzerine Çetin, parayı teslim etti. Yaptığı bu hareket 'insanlık ölmemiş' dedirtti.