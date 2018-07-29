'HAV'a kuvvetleri

Kolombiya'nın en güçlü mafyası olan Urabenos adlı uyuşturucu çetesi, Sombra (Gölge) adlı köpeği hedef seçti. Çünkü bu narkotik köpeği, örgütün 10 tona yakın uyuşturucusunu yakalattı. Mafya da onu öldürene 70 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.
Bunun üzerine Kolombiya devleti, hayvanı özel korumaya aldı! Sombra, çetenin güçlü olduğu bölgeden çekildi, Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi. Bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis edildi. Ancak birçok yolcu, onu tanıdı, fotoğraf çektirmek istedi. Sombra'nın yeri, şimdiden belli!
Bunun üzerine Kolombiya devleti, hayvanı özel korumaya aldı! Sombra, çetenin güçlü olduğu bölgeden çekildi, Bogota Havalimanı'nda görevlendirildi. Bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis edildi. Ancak birçok yolcu, onu tanıdı, fotoğraf çektirmek istedi. Sombra'nın yeri, şimdiden belli!
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