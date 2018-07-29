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Gölde facıa: 4 ölü

’da serinlemek için göle giren anne, iki çocuğu ve kız kardeşi boğularak hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi...

Gölde facıa: 4 ölü
Feci olay dün - arasında bulunan Malabadi Baraj gölünde yaşandı. 35 yaşındaki Hediye Karabulut, kızları 12 yaşındaki Ayşenur Karabulut ile 9 yaşındaki Şevval Nisa Karabulut ve teyze 40 yaşındaki Havva Kaya, pikniğe gitti. Şevval, baraj gölü kenarında dengesini kaybederek bir anda suya düştü. Ablası Ayşenur da kardeşini kurtarmak için suya atladı. Anne Hediye, teyze Havva da suya girdi. 4'ü de boğularak hayatını kaybetti. Cesetler sudan çıkarıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HÜSEYIN KAÇAR
NECDET ÇAKIR
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