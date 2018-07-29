Gölde facıa: 4 ölü

Feci olay dün Diyarbakır- Batman arasında bulunan Malabadi Baraj gölünde yaşandı. 35 yaşındaki Hediye Karabulut, kızları 12 yaşındaki Ayşenur Karabulut ile 9 yaşındaki Şevval Nisa Karabulut ve teyze 40 yaşındaki Havva Kaya, pikniğe gitti. Şevval, baraj gölü kenarında dengesini kaybederek bir anda suya düştü. Ablası Ayşenur da kardeşini kurtarmak için suya atladı. Anne Hediye, teyze Havva da suya girdi. 4'ü de boğularak hayatını kaybetti. Cesetler sudan çıkarıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HÜSEYIN KAÇAR
NECDET ÇAKIR
HÜSEYIN KAÇAR
NECDET ÇAKIR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.