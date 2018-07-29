Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında kısırlık geliyor. Milyonlarca çift, kısırlık problemi nedeniyle çocuk sahibi olamıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, kısırlığın erkeklerde yüzde 20 oranında arttığını vurguluyor. Bunun yanlış beslenme alışkanlıkları şeker ve hormonlu yiyeceklerin tüketiminden kaynaklandığını söylüyor. Erkeklerde varikosel adı verilen hastalığın da kısırlığa neden olduğunu belirten Sofikerim, "Erkeklerin yüzde 15'inde görülen bu hastalık çocuk sahibi olmaya engeldir. Tedavide geç kalınmaması gerekir" diyor.
Fazla kilo kısır yapar
Kısırlık, erkeklerde yüzde 20 oranında artış gösteriyor. Uzmanlar sebebinin yanlış beslenme olduğunu söylüyor
Etiketler: kısırlık
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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