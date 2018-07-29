Enfeksiyon yazı seviyor!

Yaz aylarında görülen enfeksiyon hastalıkları en çok kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülfem Şişmanoğlu şu bilgileri veriyor:
İDRAR YOLU ENFEKSIYONU: En önemli belirtisini idrar sırasında yanma hissi oluşturuyor. Tedavi gecikirse, böbrek enfeksiyonlarına neden oluyor. Korunmak için bol su içilmesi, idrarın tutulmaması öneriliyor.
VAJINAL MANTAR ENFEKSIYONU:
Aşırı kaşıntı, genital bölgede batma, yanma, akıntı şikayetleri ile görülüyor. İlişki sırasında ağrı ve acıya yol açtığından cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Korumak için dar kıyafetlerin giyilmemesi, terletmeyen, hava alan kıyafetlerin tercih edilmesi ve iç çamaşırların iyi yıkanması öneriliyor.
İDRAR YOLU ENFEKSIYONU: En önemli belirtisini idrar sırasında yanma hissi oluşturuyor. Tedavi gecikirse, böbrek enfeksiyonlarına neden oluyor. Korunmak için bol su içilmesi, idrarın tutulmaması öneriliyor.
VAJINAL MANTAR ENFEKSIYONU:
Aşırı kaşıntı, genital bölgede batma, yanma, akıntı şikayetleri ile görülüyor. İlişki sırasında ağrı ve acıya yol açtığından cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Korumak için dar kıyafetlerin giyilmemesi, terletmeyen, hava alan kıyafetlerin tercih edilmesi ve iç çamaşırların iyi yıkanması öneriliyor.
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