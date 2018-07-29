Çocuğa icra!

Zonguldak'ta güvenlik görevlisi Ramazan Yıldırım ile F.Y., 31 Mayıs'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Kızları Z.Y.'nin velayeti, babaya verildi. Annenin de çocuğunu her ayın belirli hafta sonları ve Temmuz ayında bir ay almasına hükmedildi. Anne F.Y, bu ay kızını almak istedi. Ancak babanın iddiasına göre çocuk, gitmek istemedi.
Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, hep birlikte vakit geçirebileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden anne F.Y, eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün gitmedi. Ama kızının kendisine gösterilmediği iddiasıyla İcra Müdürlüğü'ne başvurup çocuğunun kendisine verilmesini talep etti.
KIZIM HAK ETMEDİ
Görevliler de Z.Y'yi zorla alıp annesine verdi. Baba Yıldırım, tepki gösterdi: Çocuğumun psikolojisi etkilendi. Kızım bunu hak etmedi. O bir eşya değil!
Durumu eski eşine bildiren Ramazan Yıldırım, hep birlikte vakit geçirebileceklerini söyledi. Cep telefonu mesaj kayıtlarında bunu kabul eden anne F.Y, eşi ve çocuğuyla buluşacakları gün gitmedi. Ama kızının kendisine gösterilmediği iddiasıyla İcra Müdürlüğü'ne başvurup çocuğunun kendisine verilmesini talep etti.
KIZIM HAK ETMEDİ
Görevliler de Z.Y'yi zorla alıp annesine verdi. Baba Yıldırım, tepki gösterdi: Çocuğumun psikolojisi etkilendi. Kızım bunu hak etmedi. O bir eşya değil!
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