Minik kız can verdi, ailesi yaralı kurtuldu. Korkunç kaza dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. Feyzullah Soyeşik'in kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Metrelerce takla attı. Daha sonra alev aldı. Korkunç kazada, araçtan fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik adlı kız bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve 3 yaşındaki ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı. Diğer sürücüler sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan araçta bir çocuk koltuğu olduğu belirtildi. Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde, 2010 yılından itibaren sürücülerin araçlarında çocuk koltuğu bulundurmaları zorunlu hale geldi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, araçta çocuk koltuğu bulundurmamanın cezası, 108 lira ile 10 ceza puanı.
ZORUNLU HALE GELDİ
Emniyet kemeri bulundurması zorunlu olan araçlarda, 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında, çocuk koltuğu bulundurulması ve kullanılması zorunlu. 135 santimetreden uzun çocuklar, çocuk bağlama sistemleri (çocuk koltuğu) yerine, ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet kemerlerini kullanabilir.
ZORUNLU HALE GELDİ
Emniyet kemeri bulundurması zorunlu olan araçlarda, 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında, çocuk koltuğu bulundurulması ve kullanılması zorunlu. 135 santimetreden uzun çocuklar, çocuk bağlama sistemleri (çocuk koltuğu) yerine, ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet kemerlerini kullanabilir.
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