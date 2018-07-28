Yumurta A.Ş.

Türkiye, Kıbrıs'ta bebek sahibi olamayan kadınlar için yapılan yumurta ticaretine kilitlendi. Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Dilara K., yavru vatana giderek yumurtalarını nasıl sattığını bir bir itiraf etti. Yumurta donörü olarak adlandırılan genç kız, 2 ayda bir KKTC'ye giderek yumurtalıklarını 2 ile 4 bin lira arasında sattığını söyledi. Lefkoşa'daki tüp bebek merkezlerinin yumurta satışı için anlaştıkları genç kızlara havalimanından hastaneye kadar VIP hizmet sunduklarını belirtti. Genç kızlardan ameliyatla alınan yumurtaların ise çiftlere 6 bin Euro'ya (Yaklaşık 30 bin lira) satıldığını ifade etti. Yarım saatlik bir operasyonun ardından yumurtalarını merkeze satan Dilara K.'nın "Şimdiye kadar 3 kez bağış yaptım. Bu 4'üncü. 3 çocuğum var. Hiçbirini tanımıyorum" sözleri tüyler ürpertti. Türkiye'de yasak olan yumurta satışı, büyük ses getirdi. Skandal, sosyal medyada tepki çekti. Çoğu kişi, bu durumu insanlık dışı olarak değerlendirdi. Tartışmaya, doktorlar ve din adamları da girdi...
YÜZDE 90 BAŞARI ASLINDA BİR YALAN
Kıbrıs, adeta bir tüp bebek merkezi üssü haline getirildi. Buradaki hastanelerin başarı oranının yüzde 90 olduğu iddia edildi. Ancak merkezlerin başka insanlardan aldığı yumurtalıkları, bebek sahibi olmak isteyen kadınlara kendilerininmiş gibi enjekte ettiği belintildi.
BAĞIŞ YASAL SATIŞ DEĞİL
TAKVİM'in KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yumurta satışıyla ilgili açıklama yaptı. Kıbrıs'ta yumurta bağışının mümkün olduğunu ancak para karşılığı satışın yasal olmadığını vurguladı. Bir yılda, bağışçıdan en fazla 3 kez bağış alınabileceğini anlattı.
SONUÇ ÖLÜM OLUR
Dr. Nafiz Karagözoğlu: Vajina içine veya karın içine kanamalar meydana gelebilir. Yumurtalık ve tüplerinin dönmesi ve buna bağlı akut veya kronik hastalıklar gelişebilir. Üreme organlarında hasarlar olabilir. Alerjik reaksiyonlara bağlı ölüme bile varabilen olumsuz ihtimaller olabilir.
KABUL EDİLEMEZ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: Dinimiz açısından taşıyıcı annelik, meşru karı koca dışında yumurta veya sperm döllendirilmesi haramdır. İslam'ın nesil ve mezhebini bozan bir uygulama olduğu için kabul edilemez bir durumdur. İslam açısından tüp bebek caizdir. Ancak, bunun tek şartı, meşru bir evlilik olmasıdır. Yani yasal olarak evli karı koca arasında bir yumurta transferi olması gerekmektedir.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Yazık ki insanların çocuk sahibi olma hayalleri, bazı vicdansızlar tarafından ticari bir meta haline getirilmiş Bu nasıl sorumsuzluktur?
İnsan hayatıyla böyle oynanabilir mi?
Şok içerisindeyim.
O çocuklar ileride gerçekleri öğrenirse yaşayacakları yıkımı düşünemiyorum.
Bu yaşanan asla kabul edilemez bir şey Bu haberden sonra tüp bebek merkezlerine nasıl güvenilir?
21 yaşındasın, ne cesaretle böyle bir yola girebilmişsin be kızım!
Okurken tüylerim ürperdi.
Bu nasıl bir yozlaşma böyle!
Ne dinen ne ahlaken ne de mantıken uygun...
MEVLÜT YÜKSEL
YÜZDE 90 BAŞARI ASLINDA BİR YALAN
Kıbrıs, adeta bir tüp bebek merkezi üssü haline getirildi. Buradaki hastanelerin başarı oranının yüzde 90 olduğu iddia edildi. Ancak merkezlerin başka insanlardan aldığı yumurtalıkları, bebek sahibi olmak isteyen kadınlara kendilerininmiş gibi enjekte ettiği belintildi.
BAĞIŞ YASAL SATIŞ DEĞİL
TAKVİM'in KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, yumurta satışıyla ilgili açıklama yaptı. Kıbrıs'ta yumurta bağışının mümkün olduğunu ancak para karşılığı satışın yasal olmadığını vurguladı. Bir yılda, bağışçıdan en fazla 3 kez bağış alınabileceğini anlattı.
SONUÇ ÖLÜM OLUR
Dr. Nafiz Karagözoğlu: Vajina içine veya karın içine kanamalar meydana gelebilir. Yumurtalık ve tüplerinin dönmesi ve buna bağlı akut veya kronik hastalıklar gelişebilir. Üreme organlarında hasarlar olabilir. Alerjik reaksiyonlara bağlı ölüme bile varabilen olumsuz ihtimaller olabilir.
KABUL EDİLEMEZ
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: Dinimiz açısından taşıyıcı annelik, meşru karı koca dışında yumurta veya sperm döllendirilmesi haramdır. İslam'ın nesil ve mezhebini bozan bir uygulama olduğu için kabul edilemez bir durumdur. İslam açısından tüp bebek caizdir. Ancak, bunun tek şartı, meşru bir evlilik olmasıdır. Yani yasal olarak evli karı koca arasında bir yumurta transferi olması gerekmektedir.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Yazık ki insanların çocuk sahibi olma hayalleri, bazı vicdansızlar tarafından ticari bir meta haline getirilmiş Bu nasıl sorumsuzluktur?
İnsan hayatıyla böyle oynanabilir mi?
Şok içerisindeyim.
O çocuklar ileride gerçekleri öğrenirse yaşayacakları yıkımı düşünemiyorum.
Bu yaşanan asla kabul edilemez bir şey Bu haberden sonra tüp bebek merkezlerine nasıl güvenilir?
21 yaşındasın, ne cesaretle böyle bir yola girebilmişsin be kızım!
Okurken tüylerim ürperdi.
Bu nasıl bir yozlaşma böyle!
Ne dinen ne ahlaken ne de mantıken uygun...
MEVLÜT YÜKSEL
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