Uyku apnesi ve tansiyon birlikte büyüyor

Modern çağın yarattığı hastalıklardan olan uyku apnesi, hipertansiyon, diyabet, kalp krizi ve inme gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Doç. Dr. Saime Füsun Domaç hipertansiyon ve uyku apnesi arasındaki bağlantıya değiniyor. "Hipertansiyonu olan hastalarda uyku apnesi sendromu yüzde 30 saptanmaktadır. Uyku apnesi sendromu olanların ise yaklaşık yarısında hipertansiyon hastalığı bulunmaktadır. Tansiyon hastaları tedavisini aksatmasın" uyarısında bulunuyor.