Medya patronu Mehmet Fatih Oflaz'ın öz kızını istismar ettiği ortaya çıkarken geçmişte de cinsel taciz olayına karıştığı anlaşıldı. Mağdur kızın avukatı Fatih Volkan'ın mahkemeye verdiği dilekçeye göre Fatih Oflaz daha 17 yaşındayken o sırada 14 yaşında olan İtalyan vatandaşı Valeria Montuori adlı çocuğu istismar etti. İtalyan ailesinin suçlamasıyla Oflaz gözaltına alındı, konu mahkemeye gitti... Baba Yaşar Oflaz ise İtalya'ya giderek 14 yaşındaki kızın babası Bario Montuori ile görüştü. Bu görüşmelerin sonunda iki aile çocukların evlenmesi yoluyla sorunu çözmeye karar verdi. Mehmet Fatih Oflaz, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Avukatlar mahkeme heyetine iki gencin evlenmeye karar verdiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Talip Güran, Valeria Montuori'ye ne yapmak istediğini sordu. Valeria, tercüman eşliğinde İtalyanca "Mehmet'i seviyorum. Evlenmek istiyorum" dedi. Duruşma sonunda evlenme işleminin gerçekleştirilmesi için taraflara süre verilmesine ve Oflaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulması kararı çıktı. Kararı duyan her iki aile de ağlıyordu.
Sınırsız istismar
Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz’ın 41 yıl önce İtalyan bir çocuğu da taciz ettiği ortaya çıktı. 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Valeria Montuori’yi istismar eden Oflaz’ın zoraki evlilik kararıyla ceza almadığı anlaşıldı
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , Fatih Oflaz , Valeria Montuori
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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