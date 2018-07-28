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Kızı için zayıfladı

, kızının “Sen neden şişmansın?” sözünden etkilendi. Kısa sürede 125 kilodan 85 kiloya indi

Kızı için zayıfladı
Doktor baba, kızının bir sözüyle zayıfladı. Kütahya Gediz Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı , hızla kilo aldı. 125 kiloya kadar ulaştı. 10 yaşındaki kızı Rana, "Arkadaşlarımın babaları çok zayıf, sen niye şişmansın. Beni okula almaya gelme" sözü üzerine zayıflama kararı aldı. Mide küçültme ameliyatı olmak için makas altına yattı. Operasyonun ardından 125 kilodan 80 kiloya inen Dr. Girgin, "Aslında kızım benim sağlımı benden daha çok düşünmüş" açıklamasını yaptı.



ÖNCE 125 KİLO



SONRA 85 KİLO

ERAY ARPAŞİN
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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