Kızı için zayıfladı

Doktor baba, kızının bir sözüyle zayıfladı. Kütahya Gediz Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Girgin, hızla kilo aldı. 125 kiloya kadar ulaştı. 10 yaşındaki kızı Rana, "Arkadaşlarımın babaları çok zayıf, sen niye şişmansın. Beni okula almaya gelme" sözü üzerine zayıflama kararı aldı. Mide küçültme ameliyatı olmak için makas altına yattı. Operasyonun ardından 125 kilodan 80 kiloya inen Dr. Girgin, "Aslında kızım benim sağlımı benden daha çok düşünmüş" açıklamasını yaptı.
ÖNCE 125 KİLO
SONRA 85 KİLO
ERAY ARPAŞİN
ÖNCE 125 KİLO
SONRA 85 KİLO
ERAY ARPAŞİN
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