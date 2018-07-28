Fasulye-mercimek sağlıklı kalp demek

Kalp damar hastalıkları, toplumda en sık rastlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için de yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy, yemeklerde fındık yağı ve zeytinyağını tercih etmek gerektiğini söylüyor. Kırmızı etten ise mümkün olduğunca uzak durulmasını öneriyor. "Bol bol sebze ve meyve yenmelidir. Yemeklerde fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz protein kaynaklarına yer verilmelidir. Karaciğer, işkembe gibi sakatatlardan ve sosis, sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Ayrıca yemek yerken besinleri yavaş yavaş çiğnemeye ve yutmaya özen gösterilmelidir" diyor. Egzersizin de kalp sağlığında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Dr. Ulusoy, "Düzenli egzersiz kalp hastalıkları ve kalp krizinden sizi korur. İmkan buldukça bol bol doğa yürüyüşleri yapın" bilgisini veriyor.