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Büyük aşk 8 ayda bitti

Kamel, kendisinden 36 yaş küçük Özbek Madamınova ile nikahlandı. Kıskandığı eşini müsriflikle suçladı. Dayanamayan kadın, 8 ay sonra boşanma davası açtı

Büyük aşk 8 ayda bitti
İstanbul'da yaşayan Ayhan Atay Kamel (85), ev hanımı Özbekistan uyruklu Ugıljan Madamınova (49) ile 8 Kasım 2017'de evlendi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. İddialara göre, sürekli kıskançlık krizlerine giren yaşlı adam, eşini müsriflikle suçlayıp, karısının ev için yaptığı zaruri masrafları sorun haline getirdi. Ugıljan Madamınova, son olarak ilk eşinden olan çocuğunun kendisini ziyarete gelmesine karşı çıkan eşini terk etti. 8 aylık evliliğini bitirmeye karar verdi. Boşanma davası açan , "Davalıyla boşanmamıza karar verilsin" dedi. Madamınova'nın açtığı boşanma davasının kabulünü isteyen davalı Kamel de kendisine yöneltilen kusurları kabul etmediğini belirtti. Kamel'in avukatı, "Müvekkilimin bu evliliği devam ettirecek manevi kudreti kalmamıştır" dedi.

ALİ OKTAY
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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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