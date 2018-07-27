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Soğan- savar

, hayatı tehdit ediyor. Sarımsak, soğan ve , hastalığa kalkan oluyor. Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar ise riski arttırıyor

Soğan-yeşil çay kansersavar
Dünyada her yıl 8 milyon kişi den hayatını kaybediyor. Diyetisyen Şeyda Sıla Bilgili, kanser savar ve kanseri tetikleyen besinleri açıklıyor:

Soğan, sarımsak: Bu sebzelere kokusunu veren 'biyoaktif sülfür' maddesi, kanser hücrelerini öldürür.
TURP: Lif içeriği ile kalın bağırsak kanserine karşı korur.
BALIK: Somon, uskumru, sardalye gibi yüksek omega 3 içeriğine sahip balıklar, meme, prostat ve bağırsak kanserlerini önler.
DOMATES: Domatesin kırmızı rengini veren 'likopen', kanser hücrelerinin büyümesini durdurur.
ISPANAK: 'Folik asit' ve 'lutein' gibi bileşenler ile kanserle savaşır.
PANCAR: Kanser hücresini baskılar.
ZEYTİNYAĞI: tipi beslenmenin vazgeçilmezi olan zeytinyağı, kansere kalkan olur.

HASTALIĞI TETİKLEYEN BESİNLER

İŞLENMİŞ BEYAZ UN: İçerisindeki 'glüsitin', kanserli hücreleri besler.
RAFİNE ŞEKER: Kanser gelişimini hızlandırır.
İŞLENMİŞ ET: Sosis, jambon, salam gibi etlerin çoğu aşırı tuz ve kimyasal barındırır. Bu kimyasallar akciğer kanserini tetikler.
HAZIR CİPSLER: Trans yağ ve kimyasal koruyucu içeren bu atıştırmalıklar, kanser riskini arttırır.
GAZLI VE KARBONLU İÇECEKLER: Yüksek fruktozlu mısır şurubu, renklendirici ve birçok kimyasallarla dolu olan bu içecekler, kansere davetiye çıkarır.
: Antioksidan özellikteki yeşil çay, kanserle mücadele eder.
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