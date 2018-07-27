İsviçre'nin Zürih şehrindeki ETA Üniversitesi dekanlarından Prof. Dr. Mutlu Özcan'a "2017 Yılın En Seçkin Bilim İnsanı" ödülü verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki düzenlenen ödül törenine dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce bilim insanı katıldı. Özcan, ödülünü IADR Başkanı Angus W G Walls'ın elinden aldı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Özcan, duygularını TAKVİM'e anlattı: "Hayat boyu bilime yaptığınız katkılardan dolayı verilen bir ödül. Bu ödüle layık görülmek benim için son derece gurur verici." Özcan daha önce de İngiliz Kraliyet Üniversitesi tarafından "İngiliz Kraliyet Akademisi Diplomatı" unvanı verilmişti.