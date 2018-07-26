Yol Durumu
  1. A'fal'ladı
  2. İmar yarışı!

Vicdansızlık

Caniler, yine hayvanları hedef aldı. ve ’tan gelen haberler yüreğimizi parçaladı. Vurulan ve ayağı kesilen köpekler bir kez daha insanlığı utandırdı

Vicdansızlık
Sakarya'da katledilen köpeğin acısı tazeliğini korurken, art arda benzer vahşet haberleri geldi. 'te ayaklarından ve karnından silahla vurulan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. 'ta ise caniler, vurdukları köpeğin sol bacağını kesti. Ameliyat edilen köpeğin iyi olduğu bildirildi.

Etiketler: , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ