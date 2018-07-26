Sakarya'da katledilen köpeğin acısı tazeliğini korurken, art arda benzer vahşet haberleri geldi. Gaziantep'te ayaklarından ve karnından silahla vurulan köpeğin imdadına vatandaşlar yetişti. Kahramanmaraş'ta ise caniler, vurdukları köpeğin sol bacağını kesti. Ameliyat edilen köpeğin iyi olduğu bildirildi.
Vicdansızlık
Caniler, yine hayvanları hedef aldı. Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan gelen haberler yüreğimizi parçaladı. Vurulan ve ayağı kesilen köpekler bir kez daha insanlığı utandırdı
Etiketler: Kahramanmaraş , Sakarya , Gaziantep
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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