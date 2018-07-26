Tutunamadı

Trafik kazasında ağır yaralanan küçük kız, 2 gün dayanabildi, hayatını kaybetti. Gözyaşları arasından toprağa verildi. Kaza iki gün önce Karaman'da meydana geldi. Mustafa Ataseven'in (37) kullandığı otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Korkunç kazada, sürücü Ataseven ile babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. Ömer Ataseven olay yerinde, Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ataseven ile babası ve kızı, dün kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.
SEFERBER OLDULAR
Kazada ağır yaralanan Merve Reyhan'ın yaşaması için olay yerine sağlık görevlileri yoğun çaba göstermiş, bu mücadele de görüntülenmişti. Reyhan da hayatını kaybetti. Küçük kız, babası, dedesi ve kız kardeşinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Ataseven ile oğlu Ömer'in tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
SEFERBER OLDULAR
Kazada ağır yaralanan Merve Reyhan'ın yaşaması için olay yerine sağlık görevlileri yoğun çaba göstermiş, bu mücadele de görüntülenmişti. Reyhan da hayatını kaybetti. Küçük kız, babası, dedesi ve kız kardeşinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Ataseven ile oğlu Ömer'in tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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