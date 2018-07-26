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seferleri normale döndü

'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan seferleri normale döndü.

Metro seferleri normale döndü

Topkapı istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - metro hattında - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 08:59
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