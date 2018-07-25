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Son gösteri!
Dünyaca ünlü feminist-aktivist FEMEN'in 3 kurucusundan biri olan oyuncu ve ressam Oksana Shachko (31), 'nın başkenti 'teki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen 'nun bıraktığı notta 'hepiniz sahtesiniz' yazdığı belirtildi. Aktivist, 2 yıl içerisinde iki kez daha intihara teşebbüs etmişti.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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