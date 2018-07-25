Son gösteri!

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ünlü feminist-aktivist FEMEN
'in 3
kurucusundan biri
olan oyuncu ve ressam Oksana Shachko (31)
, Fransa
'nın başkenti Paris
'teki
evinde ölü bulundu.
İntihar ettiği
belirtilen Ukrayna
lı Shachko
'nun
bıraktığı notta
'hepiniz sahtesiniz'
yazdığı belirtildi.
Aktivist, 2
yıl içerisinde iki
kez daha intihara
teşebbüs etmişti.
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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