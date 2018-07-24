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kuryesinin midesinden 54 paket kokain çıktı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden 54 paket kokain çıktı
Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerinde durdurulan Alman yolcunun midesinde prezervatifler içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. 'dan gelen S.A.D.'den şüphelenen polis, inceleme yaptı. Hastaneye sevk edilen zanlının röntgeni çekildi. Yapılan kontrollerde midesinden 54 prezervatif içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Mahkmemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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