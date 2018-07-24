Atatürk Havalimanı'nda şüphe üzerinde durdurulan Alman yolcunun midesinde prezervatifler içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Venezuela'dan gelen S.A.D.'den şüphelenen polis, inceleme yaptı. Hastaneye sevk edilen zanlının röntgeni çekildi. Yapılan kontrollerde midesinden 54 prezervatif içinde 1 kilo 350 gram kokain çıktı. Mahkmemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu kuryesinin midesinden 54 paket kokain çıktı
Etiketler: Uyuşturucu , Atatürk Havalimanı , Venezuela
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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